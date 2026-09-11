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Характеристики
Тип товара
Дальномер для охоты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540047
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однократный замер дальности, сканирование, приоритет ближней цели, «туман», измерение скорости
Точность измерения
1000 мм
Точность измерения углов
1001 мм
Увеличение
6х
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
300
Описание товара Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S
Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S сочетает в себе компактный зрительный монокуляр с шестикратным увеличением и лазерное устройство замера дальности до объекта наблюдения, результат которого выводится на информационную сетку в поле зрения. Лазерный дальномер позволяет измерять расстояние до удаленных предметов по прямой, в том числе с приоритетом ближней цели и в режиме сканирования дистанции, а также производить замер скорости движущегося объекта. Устройство подойдет для проведения замеров расстояний и скорости разнообразных объектов на открытой местности. Дальномер отличает высокая точность, короткое время определения дистанции и низкое энергопотребление.
однократный замер дальности, сканирование, приоритет ближней цели, «туман», измерение скорости
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Точность измерения
1000 мм
Точность измерения углов
1001 мм
Увеличение
6х
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер Veber 6x25 LR 700S сочетает в себе компактный зрительный монокуляр с шестикратным увеличением и лазерное устройство замера дальности до объекта наблюдения, результат которого выводится на информационную сетку в поле зрения. Лазерный дальномер позволяет измерять расстояние до удаленных предметов по прямой, в том числе с приоритетом ближней цели и в режиме сканирования дистанции, а также производить замер скорости движущегося объекта. Устройство подойдет для проведения замеров расстояний и скорости разнообразных объектов на открытой местности. Дальномер отличает высокая точность, короткое время определения дистанции и низкое энергопотребление.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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