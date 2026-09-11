Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автохолодильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539300
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
72х53х40
Вес, кг.
15.76
Описание товара Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 45л 60Вт серый
Холодильник автомобильный Starwind Mainfrost M8 подключается к бортовой сети 12/24 В через прикуриватель. Он обладает двумя камерами с общим объемом 45 л. Система компрессорного охлаждения с температурой до -20°C помогает сохранять свежесть продуктов и напитков. Панель управления с кнопками и LED-дисплеем позволяет настраивать подходящую температуру. Холодильник Starwind Mainfrost M8 выполнен в корпусе из ударопрочного пластика. С боковых сторон предусмотрены ручки для удобного перемещения. Среди особенностей модели – возможность питания от электросети.
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Холодильник автомобильный Starwind Mainfrost M8 подключается к бортовой сети 12/24 В через прикуриватель. Он обладает двумя камерами с общим объемом 45 л. Система компрессорного охлаждения с температурой до -20°C помогает сохранять свежесть продуктов и напитков. Панель управления с кнопками и LED-дисплеем позволяет настраивать подходящую температуру. Холодильник Starwind Mainfrost M8 выполнен в корпусе из ударопрочного пластика. С боковых сторон предусмотрены ручки для удобного перемещения. Среди особенностей модели – возможность питания от электросети.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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