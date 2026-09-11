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Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Levenhuk Level PLUS VT10

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Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 2
Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 3
Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 4
Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 5
Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 6
Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 7
Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 8
Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 9
Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
46
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
54.5
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 1
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 2
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 3
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 4
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 5
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 6
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 7
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 8
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 9
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538673
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
46
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
54.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х13х12
Вес, кг.
1.94

Описание товара Штатив Levenhuk Level PLUS VT10

Levenhuk Level PLUS VT10 может исполнять две функции: напольного штатива и ручного монопода. С него можно полностью снять центральную штангу, чтобы использовать ее отдельно. Штатив прекрасно подходит для установки легкой техники: фото- и видеокамер, смартфонов, осветителей, оптических приборов. Максимальная нагрузка на штатив не должна превышать 2 кг. Удобно, что в комплектацию уже включен чехол для транспортировки и хранения, поэтому штатив хорошо подходит для путешествий и походов. Для установки техники используется быстросъемная площадка с креплением 1/4 дюйма. Она фиксируется на поворотной штативной головке, которая может совершать полный поворот на 360° в горизонтальной плоскости. Также доступны направления вверх и вниз. Установочную площадку можно откинуть вбок на угол до 90°. На всех осях присутствуют фиксаторы – винты-барашки. Высоту штатива можно регулировать в широком диапазоне: от 460 до 1760 мм. Можно выдвинуть или задвинуть ножки, закрепив их в нужном положении быстрозажимными флип-замками. Также отдельной ручкой можно поднять или опустить центральную штангу. При установке штанги в самое высокое положение рекомендуется повесить на центральный крюк утяжелитель – это повысит устойчивость штатива. Чтобы установить штатив максимально ровно относительно горизонта, используйте встроенный пузырьковый уровень.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Levenhuk Level PLUS VT10




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
46
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
176
Длина в сложенном состоянии, см
54.5
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Level PLUS VT10 может исполнять две функции: напольного штатива и ручного монопода. С него можно полностью снять центральную штангу, чтобы использовать ее отдельно. Штатив прекрасно подходит для установки легкой техники: фото- и видеокамер, смартфонов, осветителей, оптических приборов. Максимальная нагрузка на штатив не должна превышать 2 кг. Удобно, что в комплектацию уже включен чехол для транспортировки и хранения, поэтому штатив хорошо подходит для путешествий и походов. Для установки техники используется быстросъемная площадка с креплением 1/4 дюйма. Она фиксируется на поворотной штативной головке, которая может совершать полный поворот на 360° в горизонтальной плоскости. Также доступны направления вверх и вниз. Установочную площадку можно откинуть вбок на угол до 90°. На всех осях присутствуют фиксаторы – винты-барашки. Высоту штатива можно регулировать в широком диапазоне: от 460 до 1760 мм. Можно выдвинуть или задвинуть ножки, закрепив их в нужном положении быстрозажимными флип-замками. Также отдельной ручкой можно поднять или опустить центральную штангу. При установке штанги в самое высокое положение рекомендуется повесить на центральный крюк утяжелитель – это повысит устойчивость штатива. Чтобы установить штатив максимально ровно относительно горизонта, используйте встроенный пузырьковый уровень.


Теги товара: алюминиевые
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Отзывы


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