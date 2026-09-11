Монокуляр STURMAN 7x18
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
18
Корпус
пластик
Увеличение
7х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
75
Описание товара Монокуляр STURMAN 7x18
Небольшой монокуляр Sturman 7x18 позволяет разглядывать объекты удалённые от 25 см (практически лупа) до бесконечности с увеличением 7 крат. Несмотря на невысокую цену монокуляр обеспечивает достаточно высокое качество изображения. Такое качество является сюрпризом для многих любителей оптики впервые берущих его в руки. Малый размер и и вес совершенно незаметны для тех кто имеет в экипировке такой прибор. Такая компактность позволяет практически не расставаться с прибором, иметь его с собой повсюду при повседневной жизни, в городе, на природе, на зрелищных мероприятиях, в музее, на экскурсии и так далее.
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Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
18
Корпус
пластик
Увеличение
7х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Небольшой монокуляр Sturman 7x18 позволяет разглядывать объекты удалённые от 25 см (практически лупа) до бесконечности с увеличением 7 крат. Несмотря на невысокую цену монокуляр обеспечивает достаточно высокое качество изображения. Такое качество является сюрпризом для многих любителей оптики впервые берущих его в руки. Малый размер и и вес совершенно незаметны для тех кто имеет в экипировке такой прибор. Такая компактность позволяет практически не расставаться с прибором, иметь его с собой повсюду при повседневной жизни, в городе, на природе, на зрелищных мероприятиях, в музее, на экскурсии и так далее.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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