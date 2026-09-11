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Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х

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Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х - фото 1
Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х - фото 2
Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х - фото 1
  • Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х - фото 2
  • Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538636
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Характеристики

Бренд
БелОМО
Тип товара
Лупы
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х

Основным назначением трехлинзовой просмотровой лупы лп-3-15x является детальный просмотр мелких предметов, которые плохо различимы глазом. Оптические элементы лупы изготовлены из высококачественного стекла с многослойным просветляющим покрытием. Три апланатические, цветокорректирующие, ахроматические линзы позволяют получить четкое и высококонтрастное изображение рассматриваемого предмета. Компактные размеры, и высокая разрешающая способность делают складную лупу лп 3-15 прекрасным инструментом не только в руках любителей, но и специалистов в области филателии, нумизматики, макрофотографии, геологии и т. д.

Отзывы о товаре Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х




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Характеристики
Бренд
БелОМО
Тип товара
Лупы
Описание
Основным назначением трехлинзовой просмотровой лупы лп-3-15x является детальный просмотр мелких предметов, которые плохо различимы глазом. Оптические элементы лупы изготовлены из высококачественного стекла с многослойным просветляющим покрытием. Три апланатические, цветокорректирующие, ахроматические линзы позволяют получить четкое и высококонтрастное изображение рассматриваемого предмета. Компактные размеры, и высокая разрешающая способность делают складную лупу лп 3-15 прекрасным инструментом не только в руках любителей, но и специалистов в области филателии, нумизматики, макрофотографии, геологии и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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