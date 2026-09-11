Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538636
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Лупа складная БелОМО ЛП-3 15х
Основным назначением трехлинзовой просмотровой лупы лп-3-15x является детальный просмотр мелких предметов, которые плохо различимы глазом. Оптические элементы лупы изготовлены из высококачественного стекла с многослойным просветляющим покрытием. Три апланатические, цветокорректирующие, ахроматические линзы позволяют получить четкое и высококонтрастное изображение рассматриваемого предмета. Компактные размеры, и высокая разрешающая способность делают складную лупу лп 3-15 прекрасным инструментом не только в руках любителей, но и специалистов в области филателии, нумизматики, макрофотографии, геологии и т. д.
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Основным назначением трехлинзовой просмотровой лупы лп-3-15x является детальный просмотр мелких предметов, которые плохо различимы глазом. Оптические элементы лупы изготовлены из высококачественного стекла с многослойным просветляющим покрытием. Три апланатические, цветокорректирующие, ахроматические линзы позволяют получить четкое и высококонтрастное изображение рассматриваемого предмета. Компактные размеры, и высокая разрешающая способность делают складную лупу лп 3-15 прекрасным инструментом не только в руках любителей, но и специалистов в области филателии, нумизматики, макрофотографии, геологии и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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