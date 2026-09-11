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Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20

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Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 1
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 2
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 3
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 4
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 5
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 6
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 7
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 8
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 9
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 1
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 2
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 3
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 4
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 5
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 6
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 7
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 8
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 9
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538631
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
595

Описание товара Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20

Лупу Discovery Crafts DHR 20 можно использовать для профессиональной работы и технического хобби. С ее помощью удобно проводить ремонт техники и электроники, изучать механизмы, оценивать ювелирные изделия, реставрировать предметы искусства. Также ее возможности пригодятся для изучения мелких текстов, чертежей и фотографий. Линзы, идущие в комплекте, можно комбинировать друг с другом, так как на лупу можно устанавливать до двух линз одновременно. А для получения максимального увеличения можно использовать откидную линзу для правого глаза. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла – прочного и легкого материала высокой степени прозрачности. Передаваемая лупой картинка четкая и ясная по всему полю зрения. Светодиодная подсветка позволяет использовать лупу даже в полной темноте. Яркость подсветки регулируется. Питание – от аккумулятора, который можно подзаряжать через комплектный кабель microUSB–USB. На голове лупа фиксируется при помощи регулируемого крепления.

Отзывы о товаре Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Лупу Discovery Crafts DHR 20 можно использовать для профессиональной работы и технического хобби. С ее помощью удобно проводить ремонт техники и электроники, изучать механизмы, оценивать ювелирные изделия, реставрировать предметы искусства. Также ее возможности пригодятся для изучения мелких текстов, чертежей и фотографий. Линзы, идущие в комплекте, можно комбинировать друг с другом, так как на лупу можно устанавливать до двух линз одновременно. А для получения максимального увеличения можно использовать откидную линзу для правого глаза. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла – прочного и легкого материала высокой степени прозрачности. Передаваемая лупой картинка четкая и ясная по всему полю зрения. Светодиодная подсветка позволяет использовать лупу даже в полной темноте. Яркость подсветки регулируется. Питание – от аккумулятора, который можно подзаряжать через комплектный кабель microUSB–USB. На голове лупа фиксируется при помощи регулируемого крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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