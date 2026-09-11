Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%6 860 руб. 20 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 529899
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
570
Описание товара Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM
IP-камера Hikvision DS-2CD2127G2-SU (2.8 mm) с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм и матрицей CMOS 2 Мп обеспечивает получение яркого красочного видео с хорошими показателями детализации. Hikvision DS-2CD2127G2-SU выполнена в металлическом антивандальном корпусе купольной формы и соответствует классу защищенности IP67, поэтому не боится неблагоприятных воздействий внешней среды. В оснащение данной модели входят системы обнаружения движения и видеоаналитики. Камера подключается проводным способом по сетевому интерфейсу и поддерживает стандарт PoE. Хранение файлов возможно в облако или на карту памяти.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
IP-камера Hikvision DS-2CD2127G2-SU (2.8 mm) с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм и матрицей CMOS 2 Мп обеспечивает получение яркого красочного видео с хорошими показателями детализации. Hikvision DS-2CD2127G2-SU выполнена в металлическом антивандальном корпусе купольной формы и соответствует классу защищенности IP67, поэтому не боится неблагоприятных воздействий внешней среды. В оснащение данной модели входят системы обнаружения движения и видеоаналитики. Камера подключается проводным способом по сетевому интерфейсу и поддерживает стандарт PoE. Хранение файлов возможно в облако или на карту памяти.
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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