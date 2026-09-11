Игрушка для ванной Жирафики "Аэродром" плавающий
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки для купания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%720 руб. 1 462 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527499
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Характеристики
Бренд
Жирафики
Тип товара
Игрушки для купания
Возраст
от 18 мес.
Комплектация
аэродром, самолетик с человечком, упаковка
Материал
пластик, резина
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, г.
250
Описание товара Игрушка для ванной Жирафики "Аэродром" плавающий
Игрушка для ванной Плавающий аэродром обязательно порадует вашего малыша и превратит купание в увлекательную игру. Игрушка ярких цветов выполнена из качественных материалов и абсолютно безопасна для малышей. Аэродром с маяком держится на воде и самолетик может легко на него приземлиться. Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, развития внимания, координации движений и логического мышления. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Жирафики
Тип товара
Игрушки для купания
Возраст
от 18 мес.
Комплектация
аэродром, самолетик с человечком, упаковка
Материал
пластик, резина
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Игрушка для ванной Плавающий аэродром обязательно порадует вашего малыша и превратит купание в увлекательную игру. Игрушка ярких цветов выполнена из качественных материалов и абсолютно безопасна для малышей. Аэродром с маяком держится на воде и самолетик может легко на него приземлиться. Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, развития внимания, координации движений и логического мышления. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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