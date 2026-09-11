Картины мозаикой Molly "Нур-султан" (30х30) 19 цветов KM0676
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 090 руб. 2 142 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525185
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
алмазная мозаика
Материал
дерево, холст, металл, пластик
Комплектация
холст на подрамнике с клеевой основой, нанесенной схемой рисунка и расшифровкой схемы, пинцет металлический, стилус для захвата элементов, клей-липучка для стилуса, пластиковый контейнер для мозаики, комплект разноцветных мозаичных элементов
Особенности
размер 30х30 см
Дополнительно
19 цветов
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, г.
500
Описание товара Картины мозаикой Molly "Нур-султан" (30х30) 19 цветов KM0676
Набор для творества Molly Нур-султан KM0676 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Из мозаичных элементов на холсте можно выложить картину с изображением столицы Казахстана Нур-Султан. На холст нанесен клеевой слой, который позволяет обходиться без клея. Схема рисунка выступает в роли инструкции. Условные обозначения помогают выбрать нужный цвет мозаики.
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
алмазная мозаика
Материал
дерево, холст, металл, пластик
Комплектация
холст на подрамнике с клеевой основой, нанесенной схемой рисунка и расшифровкой схемы, пинцет металлический, стилус для захвата элементов, клей-липучка для стилуса, пластиковый контейнер для мозаики, комплект разноцветных мозаичных элементов
Особенности
размер 30х30 см
Дополнительно
19 цветов
Страна производитель
Россия
Набор для творества Molly Нур-султан KM0676 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Из мозаичных элементов на холсте можно выложить картину с изображением столицы Казахстана Нур-Султан. На холст нанесен клеевой слой, который позволяет обходиться без клея. Схема рисунка выступает в роли инструкции. Условные обозначения помогают выбрать нужный цвет мозаики.
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Картины мозаикой Molly "Нур-султан" (30х30) 19 цветов KM0676 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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