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Набор Совтехстром "Строитель №4" арт.У761 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Совтехстром "Строитель №4" арт.У761

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Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 1
Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 2
Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 3
Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 4
Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 1
  • Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 2
  • Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 3
  • Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 4
  • Набор Совтехстром &quot;Строитель №4&quot; арт.У761 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
930 руб.  1 649 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525080
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х20
Вес, кг.
1.1

Описание товара Набор Совтехстром "Строитель №4" арт.У761

Игровой набор Совтехстром Строитель №4, У761 без сомнения понравится любому ребенку. Все предметы набора выглядят очень реалистично, как настоящие! Набор предназначен для сюжетно-ролевой игры и прекрасно развивает воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.

Отзывы о товаре Набор Совтехстром "Строитель №4" арт.У761




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Совтехстром Строитель №4, У761 без сомнения понравится любому ребенку. Все предметы набора выглядят очень реалистично, как настоящие! Набор предназначен для сюжетно-ролевой игры и прекрасно развивает воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Совтехстром "Строитель №4" арт.У761 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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