Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
около 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%2 030 руб. 2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524475
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Количество деталей
около 30
Комплектация
игровое поле 17 карт лабиринта 12 жетонов 4 игровые фигуры инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х5
Вес, кг.
1.47
Описание товара Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824
Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824 понравится любому ребенку. Щенки-герои из Щенячего патруля потерялись в лабиринте. Кто первым найдет щенков? Перемещая плитки лабиринта, можно найти новые пути там, где раньше был тупик. Только умело перемещаясь по лабиринту, вы сможете проложить путь, который приведет вас к любимым щенкам.
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Количество деталей
около 30
Комплектация
игровое поле 17 карт лабиринта 12 жетонов 4 игровые фигуры инструкция
Страна производитель
Китай
Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824 понравится любому ребенку. Щенки-герои из Щенячего патруля потерялись в лабиринте. Кто первым найдет щенков? Перемещая плитки лабиринта, можно найти новые пути там, где раньше был тупик. Только умело перемещаясь по лабиринту, вы сможете проложить путь, который приведет вас к любимым щенкам.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра для любителей щенячьего патруля
Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра для любителей щенячьего патруля