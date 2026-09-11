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Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104

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Настольная игра Ravensburger &quot;Ку-ка-ре-ку!&quot; арт.21104 - фото 1
Настольная игра Ravensburger &quot;Ку-ка-ре-ку!&quot; арт.21104 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, для вечеринки, семейная, бродилка
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
около 50
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Ку-ка-ре-ку!&quot; арт.21104 - фото 1
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Ку-ка-ре-ку!&quot; арт.21104 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 560 руб.  3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524473
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, для вечеринки, семейная, бродилка
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Количество деталей
около 50
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
Комплектация
1 игровое поле, 1 гнездо с петухом и желобом, 4 препятствия, 12 петухов, 2 игральных кубика, 1 яйцо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104

Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104 понравится любому ребенку. В курятнике случился переполох: петух забрался на самую верхнюю точку и кидается оттуда яйцами! И попадает! Отважная команда бросилась на штурм высоты. Кто первым достигнет вершины, тот и победит. На пути к победе вам могут помешать препятствия и летящие сверху яйца!

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, для вечеринки, семейная, бродилка
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Количество деталей
около 50
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
Комплектация
1 игровое поле, 1 гнездо с петухом и желобом, 4 препятствия, 12 петухов, 2 игральных кубика, 1 яйцо
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104 понравится любому ребенку. В курятнике случился переполох: петух забрался на самую верхнюю точку и кидается оттуда яйцами! И попадает! Отважная команда бросилась на штурм высоты. Кто первым достигнет вершины, тот и победит. На пути к победе вам могут помешать препятствия и летящие сверху яйца!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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