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Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677

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Настольная игра Ravensburger &quot;Make`n`Break&quot; арт.263677 - фото 1
Настольная игра Ravensburger &quot;Make`n`Break&quot; арт.263677 - фото 2
Настольная игра Ravensburger &quot;Make`n`Break&quot; арт.263677 - фото 3
Настольная игра Ravensburger &quot;Make`n`Break&quot; арт.263677 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Make`n`Break&quot; арт.263677 - фото 1
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Make`n`Break&quot; арт.263677 - фото 2
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Make`n`Break&quot; арт.263677 - фото 3
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Make`n`Break&quot; арт.263677 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524470
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1.47

Описание товара Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677

Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677 понравится любому ребенку. Игра Make n break пользуется огромной популярностью, благодаря своей динамичности и простым правилам. Игра становится еще интересней из-за элемента везения, ведь задания могут оказаться совсем непростыми. За отведенное время игроку нужно построить наибольшее количество «проектов» нарисованных на карточках–заданиях. Карточки бывают простыми и не очень. Ребенку такая игра поможет разбираться в цветах, развить мелкую моторику рук, ловкость, координацию движения, воображение и визуальную память.

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Описание
Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677 понравится любому ребенку. Игра Make n break пользуется огромной популярностью, благодаря своей динамичности и простым правилам. Игра становится еще интересней из-за элемента везения, ведь задания могут оказаться совсем непростыми. За отведенное время игроку нужно построить наибольшее количество «проектов» нарисованных на карточках–заданиях. Карточки бывают простыми и не очень. Ребенку такая игра поможет разбираться в цветах, развить мелкую моторику рук, ловкость, координацию движения, воображение и визуальную память.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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