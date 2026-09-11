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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 523144
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х37х29
Вес, кг.
8.9

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921

Сушилка Kitfort KT-1921 обеспечивает эффективную и бережную сушку овощей и фруктов с сохранением в них максимального количества полезных веществ. Вентилятор равномерно распределяет поток нагретого воздуха по всему внутреннему пространству. С помощью таймера можно устанавливать подходящее время. Панель управления с дисплеем позволяет контролировать выбранные настройки. В конструкции Kitfort KT-1921 используются 8 поддонов для сушки из нержавеющей стали и 1 поддон для сбора жидкости. Прозрачная дверца на передней стороне прибора позволяет наблюдать за готовностью сушеных продуктов.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1921




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка Kitfort KT-1921 обеспечивает эффективную и бережную сушку овощей и фруктов с сохранением в них максимального количества полезных веществ. Вентилятор равномерно распределяет поток нагретого воздуха по всему внутреннему пространству. С помощью таймера можно устанавливать подходящее время. Панель управления с дисплеем позволяет контролировать выбранные настройки. В конструкции Kitfort KT-1921 используются 8 поддонов для сушки из нержавеющей стали и 1 поддон для сбора жидкости. Прозрачная дверца на передней стороне прибора позволяет наблюдать за готовностью сушеных продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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