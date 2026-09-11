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Ирригатор Braun MD-20 Professional Care купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Braun MD-20 Professional Care

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Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 1
Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 2
Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 3
Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 4
Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
  • Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 1
  • Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 2
  • Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 3
  • Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 4
  • Ирригатор Braun MD-20 Professional Care - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519748
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Характеристики

Бренд
Oral-B
Тип товара
Ирригатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х17
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ирригатор Braun MD-20 Professional Care

Ирригатор Oral-B Professional Care OxyJet MD20 понравится тем, кто заботится о здоровье своих зубах. Аппарат позволяет эффективно и бережно очищать полость рта воздействием в 1350 импульсов в минуту.. За счёт таких движений каждый зуб легко очистить со всех сторон. Ирригатор тщательно удаляет мельчайшие остатки налёта и пищи из межзубных промежутков с комфортом даже для чувствительных зубов благодаря четырем режимам работы, а деликатный массаж способствует профилактике болезней дёсен.. Ирригатор — это лучшее решение для гигиены ротовой полости для людей, кто носит коронки, мосты и брекет-системы.. Аппаратом может пользоваться вся семья благодаря четырём индивидуальным насадкам и объёмному резервуару для воды. Вы можете удобно повесить ирригатор на стену — в комплекте предусмотрен специальный крепёж.. . Будьте уверены в себе, здоровье своих зубов и в свежести дыхания с ирригатором Oral-B.

Отзывы о товаре Ирригатор Braun MD-20 Professional Care




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Oral-B
Тип товара
Ирригатор
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор Oral-B Professional Care OxyJet MD20 понравится тем, кто заботится о здоровье своих зубах. Аппарат позволяет эффективно и бережно очищать полость рта воздействием в 1350 импульсов в минуту.. За счёт таких движений каждый зуб легко очистить со всех сторон. Ирригатор тщательно удаляет мельчайшие остатки налёта и пищи из межзубных промежутков с комфортом даже для чувствительных зубов благодаря четырем режимам работы, а деликатный массаж способствует профилактике болезней дёсен.. Ирригатор — это лучшее решение для гигиены ротовой полости для людей, кто носит коронки, мосты и брекет-системы.. Аппаратом может пользоваться вся семья благодаря четырём индивидуальным насадкам и объёмному резервуару для воды. Вы можете удобно повесить ирригатор на стену — в комплекте предусмотрен специальный крепёж.. . Будьте уверены в себе, здоровье своих зубов и в свежести дыхания с ирригатором Oral-B.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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