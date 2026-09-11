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Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 519748
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Описание товара Ирригатор Braun MD-20 Professional Care
Ирригатор Oral-B Professional Care OxyJet MD20 понравится тем, кто заботится о здоровье своих зубах. Аппарат позволяет эффективно и бережно очищать полость рта воздействием в 1350 импульсов в минуту.. За счёт таких движений каждый зуб легко очистить со всех сторон. Ирригатор тщательно удаляет мельчайшие остатки налёта и пищи из межзубных промежутков с комфортом даже для чувствительных зубов благодаря четырем режимам работы, а деликатный массаж способствует профилактике болезней дёсен.. Ирригатор — это лучшее решение для гигиены ротовой полости для людей, кто носит коронки, мосты и брекет-системы.. Аппаратом может пользоваться вся семья благодаря четырём индивидуальным насадкам и объёмному резервуару для воды. Вы можете удобно повесить ирригатор на стену — в комплекте предусмотрен специальный крепёж.. . Будьте уверены в себе, здоровье своих зубов и в свежести дыхания с ирригатором Oral-B.
Ирригатор Oral-B Professional Care OxyJet MD20 понравится тем, кто заботится о здоровье своих зубах. Аппарат позволяет эффективно и бережно очищать полость рта воздействием в 1350 импульсов в минуту.. За счёт таких движений каждый зуб легко очистить со всех сторон. Ирригатор тщательно удаляет мельчайшие остатки налёта и пищи из межзубных промежутков с комфортом даже для чувствительных зубов благодаря четырем режимам работы, а деликатный массаж способствует профилактике болезней дёсен.. Ирригатор — это лучшее решение для гигиены ротовой полости для людей, кто носит коронки, мосты и брекет-системы.. Аппаратом может пользоваться вся семья благодаря четырём индивидуальным насадкам и объёмному резервуару для воды. Вы можете удобно повесить ирригатор на стену — в комплекте предусмотрен специальный крепёж.. . Будьте уверены в себе, здоровье своих зубов и в свежести дыхания с ирригатором Oral-B.
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