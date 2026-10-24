Машинка для стрижки Centek CT-2122
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Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
В наличии
Код товара: 515646
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Машинка для стрижки Centek CT-2122
Мощность: 7 Вт. Работа от батареи до 60 минут. Полная зарядка8 часов. Мощный профессиональный мотор. Керамические ножи. Титановые лезвия. Индикатор зарядки. Блокировка кнопки включения. Аккумулятор Ni-Cd: 1200 мАч. 10 настроек длины среза (3 — 5 — 7 — 9 — 11 — 13 — 15 — 17 -19 — 20 мм).
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Мощность: 7 Вт. Работа от батареи до 60 минут. Полная зарядка8 часов. Мощный профессиональный мотор. Керамические ножи. Титановые лезвия. Индикатор зарядки. Блокировка кнопки включения. Аккумулятор Ni-Cd: 1200 мАч. 10 настроек длины среза (3 — 5 — 7 — 9 — 11 — 13 — 15 — 17 -19 — 20 мм).
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Купить Машинка для стрижки Centek CT-2122 - по цене 1770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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