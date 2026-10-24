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Машинка для стрижки Centek CT-2122 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Centek CT-2122

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Машинка для стрижки Centek CT-2122 - фото 1
Машинка для стрижки Centek CT-2122 - фото 2
Машинка для стрижки Centek CT-2122 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки
  • Машинка для стрижки Centek CT-2122 - фото 1
  • Машинка для стрижки Centek CT-2122 - фото 2
  • Машинка для стрижки Centek CT-2122 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515646
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Машинка для стрижки Centek CT-2122
1 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Машинки для стрижки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Машинка для стрижки Centek CT-2122

Мощность: 7 Вт. Работа от батареи до 60 минут. Полная зарядка8 часов. Мощный профессиональный мотор. Керамические ножи. Титановые лезвия. Индикатор зарядки. Блокировка кнопки включения. Аккумулятор Ni-Cd: 1200 мАч. 10 настроек длины среза (3 — 5 — 7 — 9 — 11 — 13 — 15 — 17 -19 — 20 мм).

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Centek CT-2122




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Машинки для стрижки
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность: 7 Вт. Работа от батареи до 60 минут. Полная зарядка8 часов. Мощный профессиональный мотор. Керамические ножи. Титановые лезвия. Индикатор зарядки. Блокировка кнопки включения. Аккумулятор Ni-Cd: 1200 мАч. 10 настроек длины среза (3 — 5 — 7 — 9 — 11 — 13 — 15 — 17 -19 — 20 мм).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Машинка для стрижки Centek CT-2122 - по цене 1770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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