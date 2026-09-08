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Набор для стрижки Vitek VT-2511 (BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для стрижки Vitek VT-2511 (BK)

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Набор для стрижки Vitek VT-2511 (BK) - фото 1
Набор для стрижки Vitek VT-2511 (BK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для стрижки волос
  • Набор для стрижки Vitek VT-2511 (BK) - фото 1
  • Набор для стрижки Vitek VT-2511 (BK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 107730
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Набор для стрижки волос
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
588

Описание товара Набор для стрижки Vitek VT-2511 (BK)

универсальная машинка для стрижки, питание от сети, число установок длины: 5

Отзывы о товаре Набор для стрижки Vitek VT-2511 (BK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Набор для стрижки волос
Описание
универсальная машинка для стрижки, питание от сети, число установок длины: 5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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