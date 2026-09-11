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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515370
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Описание товара Весы напольные Centek CT-2426 Пляж электронные
Весы Centek CT-2426 со стеклянной верхней панелью, украшенной изображением пляжа, обладают прочной конструкцией, выдерживая нагрузку до 180 кг. Напольный измерительный прибор можно рекомендовать людям, заботящимся о своей физической форме и занятым постоянным мониторингом собственного веса. Весы автоматически включаются при появлении нагрузки и самостоятельно выключаются при неактивности в целях сохранения заряда батареи. Превышение максимально поддерживаемого веса будет сопровождаться сигналом индикатора на встроенном ЖК-дисплее. Напольные весы Centek CT-2426 служат для измерения веса пользователя или предмета с точностью до 0.1 кг, отображая результаты измерений на ЖК-дисплее. Вывод данных замеров может осуществляться как в килограммах, так и в фунтах, стоунах. Питание измерительного прибора, который удобно хранить благодаря небольшой высоте, реализовано от батарейки типа CR2032. Один элемент питания включен в комплект.
Весы Centek CT-2426 со стеклянной верхней панелью, украшенной изображением пляжа, обладают прочной конструкцией, выдерживая нагрузку до 180 кг. Напольный измерительный прибор можно рекомендовать людям, заботящимся о своей физической форме и занятым постоянным мониторингом собственного веса. Весы автоматически включаются при появлении нагрузки и самостоятельно выключаются при неактивности в целях сохранения заряда батареи. Превышение максимально поддерживаемого веса будет сопровождаться сигналом индикатора на встроенном ЖК-дисплее. Напольные весы Centek CT-2426 служат для измерения веса пользователя или предмета с точностью до 0.1 кг, отображая результаты измерений на ЖК-дисплее. Вывод данных замеров может осуществляться как в килограммах, так и в фунтах, стоунах. Питание измерительного прибора, который удобно хранить благодаря небольшой высоте, реализовано от батарейки типа CR2032. Один элемент питания включен в комплект.
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