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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
23 620 руб.
30 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513161
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Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) представлена в прочном цилиндрическом корпусе с поворотным креплением. Прибор оснащен датчиками пересечения линии и движения с технологией AcuSense. Видимость съемки в ночном режиме улучшена благодаря системе снижения мерцания Anti-Flicker. Также имеется технология Heartbeat и возможность управления со смартфона. Устройство Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) способно записывать ч/б или цветное видео с улучшенным разрешением. Модель обладает проводным подключением через сетевой разъем RJ45 с поддержкой PoE. Большой набор настроек позволяет улучшить точность и детальность изображения.
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) представлена в прочном цилиндрическом корпусе с поворотным креплением. Прибор оснащен датчиками пересечения линии и движения с технологией AcuSense. Видимость съемки в ночном режиме улучшена благодаря системе снижения мерцания Anti-Flicker. Также имеется технология Heartbeat и возможность управления со смартфона. Устройство Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) способно записывать ч/б или цветное видео с улучшенным разрешением. Модель обладает проводным подключением через сетевой разъем RJ45 с поддержкой PoE. Большой набор настроек позволяет улучшить точность и детальность изображения.
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