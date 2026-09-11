Конструктор-кирпичики Brickmaster "Ферма" арт.207
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Характеристики
Описание товара Конструктор-кирпичики Brickmaster "Ферма" арт.207
Следуя подробной инструкции, ребенок сможет построить самую настоящую ферму, только миниатюрную. Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие: элементы конструктора, это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обожженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве, эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс. Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Смесь легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов, кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство. Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.
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