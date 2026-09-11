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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 560 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511045
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Описание товара Конструктор-кирпичики Brickmaster "Садик" арт.102
Развивающий конструктор из настоящих кирпичиков. Кирпичики изготовлены из экологически чистой обожженной глины. Размер каждого кирпичика 4х2х1 см. В комплекте есть другие глиняные элементы, необходимые для постройки. Также имеются удобный мастерок и детский цемент. Цемент представляет собой смесь кукурузного крахмала и песка, и абсолютно безопасен для детей. После окончания строительства цемент легко отмыть с ребенка и пола, и отстирать с одежды. Конструктор рассчитан на многократное перестраивание. Для того чтобы разобрать постройку, достаточно оставить её в воде на 3-4 часа. Такой творческий набор способствует развитию внимания, мелкой моторики, логического и пространственного мышления.
Развивающий конструктор из настоящих кирпичиков. Кирпичики изготовлены из экологически чистой обожженной глины. Размер каждого кирпичика 4х2х1 см. В комплекте есть другие глиняные элементы, необходимые для постройки. Также имеются удобный мастерок и детский цемент. Цемент представляет собой смесь кукурузного крахмала и песка, и абсолютно безопасен для детей. После окончания строительства цемент легко отмыть с ребенка и пола, и отстирать с одежды. Конструктор рассчитан на многократное перестраивание. Для того чтобы разобрать постройку, достаточно оставить её в воде на 3-4 часа. Такой творческий набор способствует развитию внимания, мелкой моторики, логического и пространственного мышления.
Конструктор-кирпичики Brickmaster "Садик" арт.102 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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