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Выжигание на спилах "Ковбой Джо" 367203 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выжигание на спилах "Ковбой Джо" 367203

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Выжигание на спилах &quot;Ковбой Джо&quot; 367203 - фото 1
Выжигание на спилах &quot;Ковбой Джо&quot; 367203 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
  • Выжигание на спилах &quot;Ковбой Джо&quot; 367203 - фото 1
  • Выжигание на спилах &quot;Ковбой Джо&quot; 367203 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 020 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510859
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Характеристики

Бренд
Фантазер
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для выжигания
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х25х7
Вес, г.
500

Описание товара Выжигание на спилах "Ковбой Джо" 367203

Теперь не нужно думать, как сделать линии более тонкими, где найти подходящий материал для будущей картины все в этой коробке, Во-первых, это удобный современный выжигательный аппарат с 6 сменными насадками, чтобы вам было легче сотворить именно то, что вы задумали. Во-вторых, это два листа фанеры: один с уже нанесенным сюжетом будущего рисунка, а второй чистый. Потренируйтесь и приступайте к созданию своего уникального панно, экспериментируйте, открывайте новые грани творчества. А тот результат, которого вы добьетесь с этим набором, будет прекрасным подарком родственникам и друзьям ведь это ваше творчество, в которое вы вложили частичку себя.

Отзывы о товаре Выжигание на спилах "Ковбой Джо" 367203




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Характеристики
Бренд
Фантазер
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для выжигания
Страна производитель
Россия
Описание
Теперь не нужно думать, как сделать линии более тонкими, где найти подходящий материал для будущей картины все в этой коробке, Во-первых, это удобный современный выжигательный аппарат с 6 сменными насадками, чтобы вам было легче сотворить именно то, что вы задумали. Во-вторых, это два листа фанеры: один с уже нанесенным сюжетом будущего рисунка, а второй чистый. Потренируйтесь и приступайте к созданию своего уникального панно, экспериментируйте, открывайте новые грани творчества. А тот результат, которого вы добьетесь с этим набором, будет прекрасным подарком родственникам и друзьям ведь это ваше творчество, в которое вы вложили частичку себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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