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Поезд "Радужный экспресс" (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поезд "Радужный экспресс" (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3

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Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 1
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 2
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 3
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 4
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 5
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 6
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 7
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 8
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 9
Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 1
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 2
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 3
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 4
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 5
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 6
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 7
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 8
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 9
  • Поезд &quot;Радужный экспресс&quot; (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510831
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Характеристики

Бренд
Cubika
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
детали конструктора (паравозик и вагончики), упаковка
Материал
дерево, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Поезд "Радужный экспресс" (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3

Деревянный поезд Cubika Радужный экспресс CUBIKA LP-3 - это деревянный конструктор представляет собой набор из деревянных элементов, раскрашенных различными цветами. Из этих кубиков ребенок сможет сложить большой интересный цветной поезд с вагонами, которые можно загружать различными элементами из набора или другими игрушками. Мягкая цветовая гамма деталей, приятная на ощупь поверхность, все это почувствуется после покупки деревянного конструктора поезд Cubika. Особенности:- Ваш ребенок будет развивать моторику рук и цветовую восприимчивость окружающей среды.- Многофункциональная деревянная развивающая игрушка для малышей. - Поезд состоит из паровоза и 2-х вагонов. Вагоны отцепляются. - На платформах установлены штырьки, на которые надеваются детали, как колечки на пирамидку. - Можно составлять их в разных сочетаниях. Поезд хорошо катается, его можно использовать в разных сюжетных играх.

Отзывы о товаре Поезд "Радужный экспресс" (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Cubika
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
детали конструктора (паравозик и вагончики), упаковка
Материал
дерево, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянный поезд Cubika Радужный экспресс CUBIKA LP-3 - это деревянный конструктор представляет собой набор из деревянных элементов, раскрашенных различными цветами. Из этих кубиков ребенок сможет сложить большой интересный цветной поезд с вагонами, которые можно загружать различными элементами из набора или другими игрушками. Мягкая цветовая гамма деталей, приятная на ощупь поверхность, все это почувствуется после покупки деревянного конструктора поезд Cubika. Особенности:- Ваш ребенок будет развивать моторику рук и цветовую восприимчивость окружающей среды.- Многофункциональная деревянная развивающая игрушка для малышей. - Поезд состоит из паровоза и 2-х вагонов. Вагоны отцепляются. - На платформах установлены штырьки, на которые надеваются детали, как колечки на пирамидку. - Можно составлять их в разных сочетаниях. Поезд хорошо катается, его можно использовать в разных сюжетных играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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