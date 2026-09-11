Грузовик с машинками (8 машинок) CUBIKA.13418
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510824
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 1.5 лет
Материал
пластик
Комплектация
детали конструктора, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
400
Описание товара Грузовик с машинками (8 машинок) CUBIKA.13418
В комплекте 12 разноцветных деталей. Конструктор позволяет собрать автовоз с машинками. Сборка конструктора осуществляется путем нанизывания его элементов на деревянные штырьки.
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 1.5 лет
Материал
пластик
Комплектация
детали конструктора, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
В комплекте 12 разноцветных деталей. Конструктор позволяет собрать автовоз с машинками. Сборка конструктора осуществляется путем нанизывания его элементов на деревянные штырьки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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