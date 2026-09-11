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Характеристики
Тип товара
Каталка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510801
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Описание товара Каталка "Уточки" (3 шт.) CUBIKA.13722
Каталка CUBIKA Уточки 13722 представляет собой семью из 3-х уточек, соединенных между собой, которая катится на веревочке. У уточек шевелятся крылышки. Игрушка-каталка очень пригодится малышу, когда он начинает делать первые, еще не очень уверенные шаги, потому что развивает в игровой форме его координацию движений, разрабатывает вестибулярный аппарат и тренирует многие группы мышц. Игрушка-каталка станет верным спутником малыша и будет забавлять его своим красочным видом. Все компоненты игрушки изготовлены из высококачественного натурального дерева карпатского бука и ясеня. Тщательная обработка делает их чрезвычайно гладкими и приятными на ощупь, а закругленные углы обеспечивают безопасную игру для активных малышей. Пеструю расцветку обеспечивают нетоксичные безопасные для здоровья краски на водной основе.
Каталка CUBIKA Уточки 13722 представляет собой семью из 3-х уточек, соединенных между собой, которая катится на веревочке. У уточек шевелятся крылышки. Игрушка-каталка очень пригодится малышу, когда он начинает делать первые, еще не очень уверенные шаги, потому что развивает в игровой форме его координацию движений, разрабатывает вестибулярный аппарат и тренирует многие группы мышц. Игрушка-каталка станет верным спутником малыша и будет забавлять его своим красочным видом. Все компоненты игрушки изготовлены из высококачественного натурального дерева карпатского бука и ясеня. Тщательная обработка делает их чрезвычайно гладкими и приятными на ощупь, а закругленные углы обеспечивают безопасную игру для активных малышей. Пеструю расцветку обеспечивают нетоксичные безопасные для здоровья краски на водной основе.
Каталка "Уточки" (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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