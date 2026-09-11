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Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный

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Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 1
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 2
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 3
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 4
Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стетофонендоскоп
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 1
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 2
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 3
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 4
  • Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510524
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетофонендоскоп
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
100

Описание товара Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный

Длина Y-образной трубки 56 см. Большая и чувствительная мембрана. Эргономичная двусторонняя головка. Пластиковое кольцо мембраны для наилучшего контакта с прослушиваемой зоной.

Отзывы о товаре Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Стетофонендоскоп
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Длина Y-образной трубки 56 см. Большая и чувствительная мембрана. Эргономичная двусторонняя головка. Пластиковое кольцо мембраны для наилучшего контакта с прослушиваемой зоной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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