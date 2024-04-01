Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K2 Kit
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект оборудования
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель TL30 х2, ремешок на запястье х2, металлическая пластина х6, соты Godox TL-G30 х2, кабель питания USB-C х2, клипса TL-C2 х2, соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный х1, комплект липучек х6, чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый х2, кейс х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
0
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505176
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект оборудования
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель TL30 х2, ремешок на запястье х2, металлическая пластина х6, соты Godox TL-G30 х2, кабель питания USB-C х2, клипса TL-C2 х2, соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный х1, комплект липучек х6, чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый х2, кейс х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
0
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
6500 К
Габаритные размеры, см
30х4.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х17х9
Вес, кг.
1.8
Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K2 Kit
Godox TL30-K2 Kit – комплект для создания различных (в том числе цветных) световых сцен, состоит из двух светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фотои видеосъемки. Комплект упакован в компактный кейс для переноски.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Комплект оборудования
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель TL30 х2, ремешок на запястье х2, металлическая пластина х6, соты Godox TL-G30 х2, кабель питания USB-C х2, клипса TL-C2 х2, соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный х1, комплект липучек х6, чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый х2, кейс х1, упаковка
Выходная мощность, Вт
0
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
6500 К
Габаритные размеры, см
30х4.2
Страна производитель
Китай
Godox TL30-K2 Kit – комплект для создания различных (в том числе цветных) световых сцен, состоит из двух светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фотои видеосъемки. Комплект упакован в компактный кейс для переноски.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Достоинства:
Отличный комплект света. Компактный, богатая комплектация, работает прекрасно.
Недостатки:
Недостатков нет.
Комментарий:
Брал на подарок жене, она увлекается фото-видео. Очень довольна подарком. Продавец была вежливая, компетентная, внимательная и доброжелательная. Очень доволен покупкой и сервисом в магазине. Спасибо =)
Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K2 Kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект светодиодных осветителей Godox TL30-K2 Kit
Достоинства:
Отличный комплект света. Компактный, богатая комплектация, работает прекрасно.
Недостатки:
Недостатков нет.
Комментарий:
Брал на подарок жене, она увлекается фото-видео. Очень довольна подарком. Продавец была вежливая, компетентная, внимательная и доброжелательная. Очень доволен покупкой и сервисом в магазине. Спасибо =)