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Настольная игра Нескучные игры "Кроко deal" 7060 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Нескучные игры "Кроко deal" 7060

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 10
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Материал
бумага, картон, пластик
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  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Кроко deal&quot; 7060 - фото 2
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Кроко deal&quot; 7060 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
860 руб.  1 365 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503848
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 10
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х6
Вес, г.
820

Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Кроко deal" 7060

Приглашаем тебя в увлекательный мир кроссвордов где ты узнаешь много нового и интересного посоревнуешься с друзьями и весело проведёшь время. Мы составили для тебя 200 небольших кроссвордов которые тебе придётся разгадать.



Смотрите также: Настольные игры


Теги товара: для вечеринок

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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, подвижная, семейная
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 10
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Приглашаем тебя в увлекательный мир кроссвордов где ты узнаешь много нового и интересного посоревнуешься с друзьями и весело проведёшь время. Мы составили для тебя 200 небольших кроссвордов которые тебе придётся разгадать.


Смотрите также: Настольные игры


Теги товара: для вечеринок
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Отзывы


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