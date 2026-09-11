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Настольная игра Нескучные игры "Паропарк" (Steam park) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Нескучные игры "Паропарк" (Steam park)

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Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 1
Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 2
Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 3
Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 4
Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 5
Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 6
Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, экономическая
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
60 минут
Материал
бумага, дерево, картон, текстиль
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 1
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 2
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 3
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 4
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 5
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 6
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Паропарк&quot; (Steam park) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 340 руб.  2 144 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503821
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, экономическая
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
60 минут
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, дерево, картон, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
1.45

Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Паропарк" (Steam park)

Steam Park — простая в освоении игра, в которой игрокам предлагают посоревноваться в том, кому удастся построить лучший (и самый прибыльный) фантастический парк аттракционов. Правилами предусмотрено два уровня сложности — для начинающих игроков и стратегический, для тех, кто предпочитает решать более интересные задачи. Конечно же, игроки строят новые аттракционы, чтобы привлечь как можно больше посетителей, но этим всё не ограничивается: игрокам также нужно умело управлять своими сотрудниками, вкладывать деньги в рекламу, чтобы привлекать новых посетителей, а также бороться с загрязнением парка.

Отзывы о товаре Настольная игра Нескучные игры "Паропарк" (Steam park)




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, экономическая
Возраст от
от 10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
60 минут
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, дерево, картон, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Steam Park — простая в освоении игра, в которой игрокам предлагают посоревноваться в том, кому удастся построить лучший (и самый прибыльный) фантастический парк аттракционов. Правилами предусмотрено два уровня сложности — для начинающих игроков и стратегический, для тех, кто предпочитает решать более интересные задачи. Конечно же, игроки строят новые аттракционы, чтобы привлечь как можно больше посетителей, но этим всё не ограничивается: игрокам также нужно умело управлять своими сотрудниками, вкладывать деньги в рекламу, чтобы привлекать новых посетителей, а также бороться с загрязнением парка.
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Отзывы


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