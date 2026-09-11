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Настольная игра Нескучные игры "Атлантида" 8015 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Нескучные игры "Атлантида" 8015

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Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 1
Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 2
Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 3
Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 4
Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 5
Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 1
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 2
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 3
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 4
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 5
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Атлантида&quot; 8015 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 080 руб.  1 905 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503820
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Размеры в упаковке, см
28х20х7
Вес, г.
730

Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Атлантида" 8015

Атлантида — мифический остров, где, по одной из легенд, существовала могущественная и процветающая цивилизация. Игрокам предстоит отправиться на эту загадочную землю, в существовании которой многие до сих пор сомневаются, и попытаться спасти не только жителей, но и наследие затонувшего острова.

Отзывы о товаре Настольная игра Нескучные игры "Атлантида" 8015




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Описание
Атлантида — мифический остров, где, по одной из легенд, существовала могущественная и процветающая цивилизация. Игрокам предстоит отправиться на эту загадочную землю, в существовании которой многие до сих пор сомневаются, и попытаться спасти не только жителей, но и наследие затонувшего острова.
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Отзывы


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