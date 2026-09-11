Фигурный деревянный пазл "FUN ART collection" Затерянный мир 8339
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Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%720 руб. 1 462 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503788
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 6 лет
Дополнительно
31x24 cм
Количество деталей
107 шт.
Материал
дерево
Тематика
приключения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
230
Описание товара Фигурный деревянный пазл "FUN ART collection" Затерянный мир 8339
Фигурный пазл отличается от стандартного необычной формой деталей. Кроме того, часть деталей выполнены в форме предметов, связанных с тематикой картинки. В этом пазле есть даже детали в форме фигурок динозавров, индейцев и исследователей. Детали пазла выполнены из фанеры. Рисунок нанесен прямо на дерево с помощью специального принтера, он долговечен и не сотрется даже после многократных сборок. Такой пазл понравится и детям и взрослым, ведь сборка доставляет визуальное и тактильное удовольствие.
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Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 6 лет
Дополнительно
31x24 cм
Количество деталей
107 шт.
Материал
дерево
Тематика
приключения
Страна производитель
Китай
Фигурный пазл отличается от стандартного необычной формой деталей. Кроме того, часть деталей выполнены в форме предметов, связанных с тематикой картинки. В этом пазле есть даже детали в форме фигурок динозавров, индейцев и исследователей. Детали пазла выполнены из фанеры. Рисунок нанесен прямо на дерево с помощью специального принтера, он долговечен и не сотрется даже после многократных сборок. Такой пазл понравится и детям и взрослым, ведь сборка доставляет визуальное и тактильное удовольствие.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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