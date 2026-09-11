Фигурный деревянный пазл "FUN ART collection" Остров сокровищ 8330
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Характеристики
Описание товара Фигурный деревянный пазл "FUN ART collection" Остров сокровищ 8330
FUN ART COLLECTION - серия фигурных деревянных пазлов с яркими иллюстрациями, забавными героями и историями. Здесь вы найдёте множество персонажей, где у каждого есть своё приключение, в котором хочется поучаствовать. Уникальные детали, которые можно использовать для игры, раскраска в каждом наборе - все это погружает в увлекательное путешествие, в мир творчества и фантазий. Как развить логическое мышление, внимание и усидчивость у ребёнка? Ответ находится в ваших руках!. Деревянные пазлы, которые вы найдёте в коробке, совершенно нового формата, который отодвигает в сторону обыденность. Здесь можно найти как детали причудливой формы, так и фигуры элементов по мотивам изображения. Чтобы найти все загадки, которые мы спрятали в пазле, вам нужно скорее его собрать и тогда вы сами все увидите. Собирать фигурные пазлы вы можете самостоятельно, с друзьями и в кругу семьи. Мы хотим предоставить вам возможность получить визуальное и тактильное удовольствие и создать хорошее настроение. Приятного времяпровождения!
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