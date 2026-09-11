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Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная

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Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная - фото 1
Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная - фото 2
Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Манжета для тонометра
  • Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная - фото 1
  • Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная - фото 2
  • Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503372
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Манжета для тонометра
Размеры в упаковке, см
16х10х9
Вес, г.
50

Описание товара Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная

Универсальная компрессионная, манжета Omron Intelli Wrap Cuff, HEM-FL31-E, предназначена для тонометров Omron M3 Comfort и Omron M7 Intelli и может использоваться всеми пользователями с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. Манжета позволяет избежать ошибок при измерении, связанных с некорректной фиксацией. Независимо от положения принадлежности на руке, площадь измерения занимает всю окружность плеча на 360°. Манжета изготовлена из гипоаллергенных материалов и подходит абсолютно всем пользователям без исключения, а благодаря своей длине может быть использована всеми членами семьи, за исключением только самых маленьких. Универсальная манжета Omron Intelli Wrap Cuff имеет длительный срок службы, не менее 1 (одного) года, причем края ее меньше изнашиваются благодаря равномерному, без перетягивания, распределению давления по всей поверхности руки. Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.

Отзывы о товаре Манжета OMRON Intelli Wrap Cuff универсальная




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Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Манжета для тонометра
Описание
Универсальная компрессионная, манжета Omron Intelli Wrap Cuff, HEM-FL31-E, предназначена для тонометров Omron M3 Comfort и Omron M7 Intelli и может использоваться всеми пользователями с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. Манжета позволяет избежать ошибок при измерении, связанных с некорректной фиксацией. Независимо от положения принадлежности на руке, площадь измерения занимает всю окружность плеча на 360°. Манжета изготовлена из гипоаллергенных материалов и подходит абсолютно всем пользователям без исключения, а благодаря своей длине может быть использована всеми членами семьи, за исключением только самых маленьких. Универсальная манжета Omron Intelli Wrap Cuff имеет длительный срок службы, не менее 1 (одного) года, причем края ее меньше изнашиваются благодаря равномерному, без перетягивания, распределению давления по всей поверхности руки. Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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