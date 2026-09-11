Проектор Epson EB-982W белый (V11H987040)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%80 870 руб. 127 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502709
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
USB, HDMI, VGA, RCA
Число портов HDMI
2
Яркость
4200 лм
Разрешение
1280x800
Контрастность
16000:1
Соотношение сторон экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
2.7
Описание товара Проектор Epson EB-982W белый (V11H987040)
Epson EB-982W создаст яркое и четкое изображение HD-Ready формата на экране диагональю до 280 дюймов – то, что нужно для проведения увлекательных занятий и показа обучающих фильмов! Этот проектор надежен и обеспечивает до 14 лет интенсивной эксплуатации прежде, чем потребуется замена лампы или воздушного фильтра. В ситуациях, когда важна оперативность, EB-982W обеспечит быструю установку и широкий набор способов подключения.
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Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
USB, HDMI, VGA, RCA
Число портов HDMI
2
Яркость
4200 лм
Разрешение
1280x800
Контрастность
16000:1
Соотношение сторон экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Epson EB-982W создаст яркое и четкое изображение HD-Ready формата на экране диагональю до 280 дюймов – то, что нужно для проведения увлекательных занятий и показа обучающих фильмов! Этот проектор надежен и обеспечивает до 14 лет интенсивной эксплуатации прежде, чем потребуется замена лампы или воздушного фильтра. В ситуациях, когда важна оперативность, EB-982W обеспечит быструю установку и широкий набор способов подключения.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Проектор Epson EB-982W белый (V11H987040) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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