Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Мощность обогрева
15000 Вт
Напряжение
380 В
Управление
механическое
Уровни мощности
7.5 кВт, 15 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Ширина, см
33.5
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х35
Вес, кг.
13
Описание товара Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 НС-1282612 обогревает помещения потоком воздуха. Задержка выключения двигателя вентилятора продлевает срок жизни нагревательного элемента. Антивандальное покрытие защищает прибор от преждевременного износа.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Мощность обогрева
15000 Вт
Напряжение
380 В
Управление
механическое
Уровни мощности
7.5 кВт, 15 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Ширина, см
33.5
Развернуть
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка Ballu BHP-M2-15 НС-1282612 обогревает помещения потоком воздуха. Задержка выключения двигателя вентилятора продлевает срок жизни нагревательного элемента. Антивандальное покрытие защищает прибор от преждевременного износа.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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