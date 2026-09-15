Тепловентилятор Engy N11 настенный, 2000Вт, ПДУ
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
В наличии
Код товара: 502325
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 640 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.17
Описание товара Тепловентилятор Engy N11 настенный, 2000Вт, ПДУ
Современный дизайн тепловентилятора прекрасно впишется в ваш дизайн. Керамический нагревательный элемент.
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Современный дизайн тепловентилятора прекрасно впишется в ваш дизайн. Керамический нагревательный элемент.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор Engy N11 настенный, 2000Вт, ПДУ - купить по цене 3640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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