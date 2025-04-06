Автомагнитола Prology CMD-350
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Prology CMD-350
PROLOGY CMD-350 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4,2). Максимальная выходная мощность 4 х 60 Вт (MOSFET), поддержка акустики 4 или 8 Ом.ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ PROLOGY CMD-350 Максимальная выходная мощность 4 х 60 Вт (MOSFET), поддержка акустики 4 или 8 Ом;Встроенный аудиопроцессор DSP;Управление и настройка с помощью приложения для Android или iOS;Эквалайзер 25 полос регулировки настраиваемых в ручную, + 7 фиксированных предустановок;Режимы двух и трехполосного включения;Настройка временных задержек для каждого канала;Тонкомпенсация Bass Boost (5 регулировок) ;Тонкомпенсация Loudness (2 регулировки);Высокоскоростной цифровой PLL тюнер FM /УКВ/AM диапазона с памятью на 30 станций c поддержкой RDS EON и режимом автоматического поиска радиостанций;Воспроизведение файлов в форматах: MP3, WAV, а также формата FLAC, который обеспечивает качество звучания аналогичное оригинальному CD-диску (Аудио-файлы FLAC-Free Lossless Audio Codec File — файлы аудио-формата, в котором используется сжатие без потери качества звучания);Фронтальный разъём для подключения USB накопителей, поддержка носителей с объёмом до 256 ГБ;Поддержка Bluetooth® профилей: A2DP и AVRCP — Воспроизведение музыки, управление воспроизведением; HFP, HSP — BT hands-free и управление звонками телефона;Установленная версия Bluetooth® version 4.2;Дополнительные возможности для подключений и построения сложной звуковой системы в автомобиле: 4 канальный линейный RCA аудиовыход для подключения внешних усилителей, 2 выхода RCA для подключения сабвуфера, Линейный аудиовход AUX 3,5 мм mini-jack на передней панели, Вход mini-jack 3,5мм для подключения внешнего микрофона BT;Пульт дистанционного управления;Многоцветная подсветка клавиш управления на передней панели автомагнитолы ( Мультиколор);Многострочный сегментный дисплей;Стандартный монтажный размер 1DIN;Минимальная установочная глубина 100 мм;Разъем ISO. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PROLOGY CMD-350 Устройство PROLOGY CMD-350; Декоративная рамка; Соединительные кабели; Пульт дистанционного управления; Краткое руководство пользователя; ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROLOGY CMD-350 Основные Напряжение питания — 12 В постоянного тока;Предельные значения напряжения питания — 11 – 14,4 В;Номинал встроенного предохранителя — 15 А;Полярность источника питания — Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи;Максимальная выходная мощность — 4 х 60 Вт (MOSFET);Потребляемая мощность — 100 Вт;Рекомендуемое сопротивление динамиков — 4 – 8 Ом;Установочные размеры устройства (Ш x В x Г) — 177 x 50 x 100 мм;Цвета подсветки кнопок — Зеленый, синий ,красный, жёлтый, голубой, фиолетовый, розовый, оранжевый, режим авто, ручная настройка;Эквалайзер — 25 полос, настраиваемых в ручную, + 7 фиксированных предустановок;Диапазон рабочих температур — -20...+60 °С;Температура хранения — -30...+70 °С;Допустимая влажность при работе — 45...80 %;Допустимая влажность при хранении — 30...90 %; FM-приемник Диапазон частот — 87,5 – 108 МГц; 65-74 МГц (УКВ);Полезная чувствительность (отн. с/ш - 30 дБ) — 12 дБ (мкВ);Искажения, не более — 1%;Диапазон воспроизводимых частот — 20 – 16000 Гц (-1 дБ); USB / microSD Отношение сигнал-шум, не менее — 70 дБ;Искажения, не более — 1%;Диапазон воспроизводимых частот — 16 – 18000 Гц (-1 дБ); Модуль Bluetooth Версия — 4.2;Максимальная дальность действия — 5 м;Поддерживаемые профили — HFP, HSP, A2DP, AVRCP;Диапазон воспроизводимых частот — 16 – 18000 Гц (-3 дБ);
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Достоинства:
Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Достоинства:
Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Достоинства:
Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Достоинства:
Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Достоинства:
Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Достоинства:
Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Достоинства:
Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Достоинства:
Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Достоинства:
Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!
Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMD-350
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Достоинства:
Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Достоинства:
Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Достоинства:
Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Достоинства:
Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Достоинства:
Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Достоинства:
Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Достоинства:
Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Достоинства:
Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Достоинства:
Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!