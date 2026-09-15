Top.Mail.Ru
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 6
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 7
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 8
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 9
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 10
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 11
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Amazonia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 7
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 8
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 9
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 10
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 11
  • Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398450513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Amazonia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Amazonia (Part 1), Amazonia (Part 2), Amazonia (Part 3), Amazonia (Part 4), Amazonia (Part 5), Amazonia (Part 6), Amazonia (Part 7), Amazonia (Part 8), Amazonia (Part 9)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка

Amaz?nia, саундтрек к выставке культового фотографа Себастио Сальгадо от классика электронной музыки, увидит свет 9 апреля на CD и двойном виниле. Amaz?nia — это иммерсивная выставка, посвященная дождевым лесам Амазонки, крупнейшему тропическому лесу в мире и собирающая в одном месте свыше 200 фотографий и видео от Себастио Сальгадо. Знаменитый фотограф путешествовал по региону последние шесть лет, запечатлевая лес, реки, горы и местных жителей — и б?льшая часть работ, представленных на выставке, будет впервые демонстрироваться публично. В центре экспозиции — приглашение увидеть, услышать и задуматься о будущем биологического разнообразия и месте человека в живом мире. Сопровождающая выставку музыка Жана-Мишеля Жарра — это симфонический мир, призванный погрузить посетителей выставки в звуки тропического леса. Сочетание электронных и оркестровых партий, совмещенных с реалистичными природными звуками, позволило записать партитуру в бинауральном звучании для получения поистине захватывающего аудиального впечатления. «Я хотел избежать этномузыкологического подхода — иными словами, мне было чуждо создание просто фоновой музыки», — рассказывает Жарр. — «Поэтому я собрал для себя что-то вроде набора электронных и оркестровых инструментов, отражающих тембр натуральных звуков, к которому я добавил звуки из окружающей среды и этнические голоса, песни и инструменты из звуковых архивов Этнографического музея Женевы. В поэтическом и музыкальном смысле я подошел к Амазонке с уважением. Я выбирал вокальные и звуковые элементы прежде всего с точки зрения их выразительности, вместо того, чтобы подражать определенной этнической группе. Мне показалось интересным фантазировать о лесе. Лес несет в себе мощный набор эмоций, как для северо-западных, так и для американских индейцев. Эта музыка несет в себе определенную форму кочевничества — как будто звуки появляются и исчезают во время миграции. Необходимо было вернуться к принципам оркестровки звуков природы, работать со звуками, которые следуют друг за другом случайным образом, но которые могут выразить гармонию или диссонанс. И, как и в любой симфонии, в этом произведении есть моменты ясности или напряжения». Назначенный послом ЮНЕСКО в 1993 году, Жан-Мишель Жарр принимает участие во многих проектах, направленных на развитие толерантности и культурного плюрализма, а также на защиту природы и окружающей среды. В рамках проекта Amaz?nia Жарр активно сотрудничал с научной группой Женевского этнографического музея в целях максимально точной звуковой репрезентации самобытности леса и населяющих его людей.

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398450513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Amazonia
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Amazonia (Part 1), Amazonia (Part 2), Amazonia (Part 3), Amazonia (Part 4), Amazonia (Part 5), Amazonia (Part 6), Amazonia (Part 7), Amazonia (Part 8), Amazonia (Part 9)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Amaz?nia, саундтрек к выставке культового фотографа Себастио Сальгадо от классика электронной музыки, увидит свет 9 апреля на CD и двойном виниле. Amaz?nia — это иммерсивная выставка, посвященная дождевым лесам Амазонки, крупнейшему тропическому лесу в мире и собирающая в одном месте свыше 200 фотографий и видео от Себастио Сальгадо. Знаменитый фотограф путешествовал по региону последние шесть лет, запечатлевая лес, реки, горы и местных жителей — и б?льшая часть работ, представленных на выставке, будет впервые демонстрироваться публично. В центре экспозиции — приглашение увидеть, услышать и задуматься о будущем биологического разнообразия и месте человека в живом мире. Сопровождающая выставку музыка Жана-Мишеля Жарра — это симфонический мир, призванный погрузить посетителей выставки в звуки тропического леса. Сочетание электронных и оркестровых партий, совмещенных с реалистичными природными звуками, позволило записать партитуру в бинауральном звучании для получения поистине захватывающего аудиального впечатления. «Я хотел избежать этномузыкологического подхода — иными словами, мне было чуждо создание просто фоновой музыки», — рассказывает Жарр. — «Поэтому я собрал для себя что-то вроде набора электронных и оркестровых инструментов, отражающих тембр натуральных звуков, к которому я добавил звуки из окружающей среды и этнические голоса, песни и инструменты из звуковых архивов Этнографического музея Женевы. В поэтическом и музыкальном смысле я подошел к Амазонке с уважением. Я выбирал вокальные и звуковые элементы прежде всего с точки зрения их выразительности, вместо того, чтобы подражать определенной этнической группе. Мне показалось интересным фантазировать о лесе. Лес несет в себе мощный набор эмоций, как для северо-западных, так и для американских индейцев. Эта музыка несет в себе определенную форму кочевничества — как будто звуки появляются и исчезают во время миграции. Необходимо было вернуться к принципам оркестровки звуков природы, работать со звуками, которые следуют друг за другом случайным образом, но которые могут выразить гармонию или диссонанс. И, как и в любой симфонии, в этом произведении есть моменты ясности или напряжения». Назначенный послом ЮНЕСКО в 1993 году, Жан-Мишель Жарр принимает участие во многих проектах, направленных на развитие толерантности и культурного плюрализма, а также на защиту природы и окружающей среды. В рамках проекта Amaz?nia Жарр активно сотрудничал с научной группой Женевского этнографического музея в целях максимально точной звуковой репрезентации самобытности леса и населяющих его людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...