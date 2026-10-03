Mariah Carey - Daydream (0194397764017) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Daydream
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 500472
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397764017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Daydream
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fantasy, Underneath The Stars, One Sweet Day, Open Arms, Always Be My Baby, I Am Free, When I Saw You, Long Ago, Melt Away, Forever, Daydream Interlude (Fantasy Sweet Dub Mix), Looking In
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
MC30
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mariah Carey - Daydream (0194397764017) виниловая пластинка
Международная суперзвезда, автор песен, певица и писательница Мэрайя Кэри продолжает праздновать 30-ю годовщину своей дебютной записи, выпуская шесть новых юбилейных 12-дюймовых винилов с ее каталогом альбомов Columbia / Legacy.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397764017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Daydream
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fantasy, Underneath The Stars, One Sweet Day, Open Arms, Always Be My Baby, I Am Free, When I Saw You, Long Ago, Melt Away, Forever, Daydream Interlude (Fantasy Sweet Dub Mix), Looking In
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
MC30
Страна производитель
США
Страна производства
США
Международная суперзвезда, автор песен, певица и писательница Мэрайя Кэри продолжает праздновать 30-ю годовщину своей дебютной записи, выпуская шесть новых юбилейных 12-дюймовых винилов с ее каталогом альбомов Columbia / Legacy.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mariah Carey - Daydream (0194397764017) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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