Весы кухонные Sencor SKS 6700BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
да
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Предел взвешивания, кг
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 499900
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
да
Тарокомпенсация
Да
Цвет
черный
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Весы кухонные Sencor SKS 6700BK
Весы кухонные SENCOR SKS 6700BK с бамбуковой платформой и съемной чашей из нержавеющей стали. 4 датчика для большей точности взвешивания. Чувствительность 1 г. Контрастная подсветка для увеличения яркости дисплея. Можно измерить объем воды и молока. Весы автоматически выключаются при бездействии. Работают от 2 батареек ААА (входят в комплект.)
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Бренд
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
да
Тарокомпенсация
Да
Цвет
черный
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
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Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Весы кухонные SENCOR SKS 6700BK с бамбуковой платформой и съемной чашей из нержавеющей стали. 4 датчика для большей точности взвешивания. Чувствительность 1 г. Контрастная подсветка для увеличения яркости дисплея. Можно измерить объем воды и молока. Весы автоматически выключаются при бездействии. Работают от 2 батареек ААА (входят в комплект.)
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
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Весы кухонные Sencor SKS 6700BK - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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