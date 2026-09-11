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Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R

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Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото 1
Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото 2
Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото 3
Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
  • Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото 1
  • Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото 2
  • Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото 3
  • Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497271
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Насадка
Высота, см
26
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х27х2
Вес, г.
500

Описание товара Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R

Насадка сотовая Godox HC-150 разработана для светодиодной панели LD150R, сужает распространение светового луча и сводит к минимуму рассеивание света. Данный модификатор света также увеличивает контраст и обеспечивает возможность более точного направления света, что делает его отличным инструментом для портретной съемки и создания световых эффектов, подобных технике освещения Рембрандта.

Отзывы о товаре Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Насадка
Высота, см
26
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка сотовая Godox HC-150 разработана для светодиодной панели LD150R, сужает распространение светового луча и сводит к минимуму рассеивание света. Данный модификатор света также увеличивает контраст и обеспечивает возможность более точного направления света, что делает его отличным инструментом для портретной съемки и создания световых эффектов, подобных технике освещения Рембрандта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка сотовая Godox HC-150 для LD150R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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