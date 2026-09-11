Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496781
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD
Коллиматорный прицел открытого типа Veber Black Russian DOT 122 RD – самый легкий и компактный прицел в своем классе, который может устанавливаться на оружие с планкой Weaver или при помощи сменной планки на пистолет. Прицел с увеличением 1х предназначен для легкого ведения цели и быстрого прицеливания во время спортивной и развлекательной стрельбы на короткой дистанции.
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Коллиматорный прицел открытого типа Veber Black Russian DOT 122 RD – самый легкий и компактный прицел в своем классе, который может устанавливаться на оружие с планкой Weaver или при помощи сменной планки на пистолет. Прицел с увеличением 1х предназначен для легкого ведения цели и быстрого прицеливания во время спортивной и развлекательной стрельбы на короткой дистанции.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 122 RD - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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