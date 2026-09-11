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Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG

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Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 6
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 7
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 8
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 7
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 8
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496775
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
30
Дополнительно
вес 140 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber пневматика 1x30 RG, крышки защитные объектива и окуляра, материал для чистки линз, батарея питания CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver от 55 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
300

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG

Veber Пневматика 1x30 RG – коллиматорный прицел закрытого типа с прицельной маркой в виде точки размером 4 MOA (регулируемая подсветка красного или зеленого цвета). Большой просветленный объектив диаметром 30 мм и многослойное покрытие всех оптических поверхностей дают стрелку широкий обзор в естественных цветах без искажений и затемнений. Компактный прибор позволяет прицеливаться, используя оба глаза, и стрелять быстро, навскидку, по перемещающейся цели без промедлений.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x30 RG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
30
Дополнительно
вес 140 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber пневматика 1x30 RG, крышки защитные объектива и окуляра, материал для чистки линз, батарея питания CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver от 55 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
25
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Пневматика 1x30 RG – коллиматорный прицел закрытого типа с прицельной маркой в виде точки размером 4 MOA (регулируемая подсветка красного или зеленого цвета). Большой просветленный объектив диаметром 30 мм и многослойное покрытие всех оптических поверхностей дают стрелку широкий обзор в естественных цветах без искажений и затемнений. Компактный прибор позволяет прицеливаться, используя оба глаза, и стрелять быстро, навскидку, по перемещающейся цели без промедлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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