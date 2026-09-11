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Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта)

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Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта) - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта) - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LED5000W, пульт ДУ, адаптер постоянного тока, сетевой кабель, фильтр диффузный, фильтр желтый
Выходная мощность, Вт
32
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта) - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта) - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495895
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LED5000W, пульт ДУ, адаптер постоянного тока, сетевой кабель, фильтр диффузный, фильтр желтый
Выходная мощность, Вт
32
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
39х30х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х7
Вес, кг.
2.7

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта)

LED500W излучает световой поток с освещенностью до 2900 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 32 Вт.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта)




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LED5000W, пульт ДУ, адаптер постоянного тока, сетевой кабель, фильтр диффузный, фильтр желтый
Выходная мощность, Вт
32
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
39х30х6
Страна производитель
Китай
Описание
LED500W излучает световой поток с освещенностью до 2900 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 32 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox LED500W студийный (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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