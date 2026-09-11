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Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный

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Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель, рефлектор, пульт ДУ, защитная крышка, сетевой кабель
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495795
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель, рефлектор, пульт ДУ, защитная крышка, сетевой кабель
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
24,3 х 20,5 х 12,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х22
Вес, кг.
2.7

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный

Мощные и яркие светодиоды обеспечивают стабильное и ровное освещение. Высокий CRI обеспечивает максимально естественную передачу цвета и оттенков. Осветитель идеален для использования в видеосъемке и различных фотосессиях. В осветителе предусмотрено эффективное охлаждение. Функция контроля от перегрева. Популярный байонет Bowens позволяет устанавливать разнообразные насадки. Осветитель комплектуется пультом ДУ. Управление яркостью и возможность объединять приборы в группы (6 групп) по 16 каналам. Широкоформатный ЖК дисплей. Автоматическое сохранение настроек Крышка для защиты светодиодов от механических повреждений.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Светодиодный осветитель, рефлектор, пульт ДУ, защитная крышка, сетевой кабель
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0%~100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
24,3 х 20,5 х 12,7
Страна производитель
Китай
Описание
Мощные и яркие светодиоды обеспечивают стабильное и ровное освещение. Высокий CRI обеспечивает максимально естественную передачу цвета и оттенков. Осветитель идеален для использования в видеосъемке и различных фотосессиях. В осветителе предусмотрено эффективное охлаждение. Функция контроля от перегрева. Популярный байонет Bowens позволяет устанавливать разнообразные насадки. Осветитель комплектуется пультом ДУ. Управление яркостью и возможность объединять приборы в группы (6 групп) по 16 каналам. Широкоформатный ЖК дисплей. Автоматическое сохранение настроек Крышка для защиты светодиодов от механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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