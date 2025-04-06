Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%4 190 руб. 7 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495049
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х9
Вес, г.
740
Описание товара Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор
PROLOGY CMD-310 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2).Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio*, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
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PROLOGY CMD-310 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2).Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio*, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Достоинства:
Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Достоинства:
Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Достоинства:
Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Достоинства:
Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Достоинства:
Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Достоинства:
Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Достоинства:
Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Достоинства:
Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Достоинства:
Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Достоинства:
Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Достоинства:
Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Достоинства:
Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Достоинства:
Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Достоинства:
Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Достоинства:
Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Достоинства:
Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Достоинства:
Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Достоинства:
Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!