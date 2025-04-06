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Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор

22 Отзывы
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Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 1
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 2
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 3
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 4
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 5
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 6
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 7
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 8
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 9
Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 1
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 2
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 3
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 4
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 5
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 6
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 7
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 8
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 9
  • Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
4 190 руб.  7 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495049
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х9
Вес, г.
740

Описание товара Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор

PROLOGY CMD-310 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2).Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio*, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Макс М.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Tassly

Достоинства:


Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Denis R.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
АЛЕКСАНДР А.

Достоинства:


Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Анна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
евгений м.

Достоинства:


Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
PROLOGY CMD-310 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2).Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio*, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Макс М.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, громкий, в целом нормально, за эти деньги, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
пришла без какой либо упаковки, и нет ни каких пломб. И не воспроизводит через приложение в ВК. только через AUX.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола бомба,играет чисто громко русификатор присутствует.Очень много опций, настроек звука,цветности.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук,к пульту нет батарейки
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
пришла с сильным замятиями, но рабочая
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная магнитола за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Tassly

Достоинства:


Комментарий:
Звук стал чище, не троит , можно слушать голосовые через нее , но записывать , звук отстой . Позже добавлю , как поставлю остальную аудиосис. Думаю будет все отлично Вообщем мне зашла
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола просто,пушка бомба,поставили ее и музыка совсем другая стала
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Denis R.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная техника, работает супер
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
настройки на английском, фонит, приложение не очень понятное
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл во время. Коробка целая. Ещё не устанавливали. Позже дополню комментарии
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
АЛЕКСАНДР А.

Достоинства:


Комментарий:
в общем хорошая вещь.но один нюанс есть. громкость на минимум ( 1 ) а говорить с пассажиром не возможно, громко играет музыка.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид хороший,в деле пока не проверяла, потом дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая магнитола, приложение работает,есть все настройки
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука хорошее,китайские колонки заиграли лучше, приложение можно скачать только с Rustore,по настройке магнитолы смотрите в Ютубе,прошивка кстати уже последней версии 8.6,прошивать не нужно, русский язык есть
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Анна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, все пришло целое, но пока ещё не подключили
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая магнитола , но меню на английском английском
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
евгений м.

Достоинства:


Комментарий:
За 5100 т работает лучше чем штатная
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен очень , самая дешевая цена за эту модель !
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная,хорошая магнитола
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше не бывает за такие деньги. В машине стоит Кракен 8.3. В трактор взял эту, играет очень качественно, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола отличная, штатные динамики с необходимыми настройками запели как надо, звук отличный, функции среза, радуют, подсветка экрана, тоже прикольно, есть ньюансы с подключением. А так все отлично, рекомендую!


Автомагнитола Prology CMD-310, DSP процессор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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