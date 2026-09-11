Автомагнитола Prology MPV-310
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495042
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х15
Вес, кг.
1.14
Описание товара Автомагнитола Prology MPV-310
Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPV-310 монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM, воспроизведение медиафайлов, записанных на карты памяти USB / microSD, передачу звука с внешних источников, а также управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (version 4.2). Поддерживается подключение штатных кнопок управления аудиосистемой на руле (интерфейс SWC).
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Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPV-310 монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM, воспроизведение медиафайлов, записанных на карты памяти USB / microSD, передачу звука с внешних источников, а также управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (version 4.2). Поддерживается подключение штатных кнопок управления аудиосистемой на руле (интерфейс SWC).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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