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Автомагнитола Prology MPV-310 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology MPV-310

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Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 1
Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 2
Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 3
Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 4
Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 5
Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 6
Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 7
Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 8
Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 1
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 2
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 3
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 4
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 5
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 6
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 7
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 8
  • Автомагнитола Prology MPV-310 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495042
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х15
Вес, кг.
1.14

Описание товара Автомагнитола Prology MPV-310

Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPV-310 монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM, воспроизведение медиафайлов, записанных на карты памяти USB / microSD, передачу звука с внешних источников, а также управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (version 4.2). Поддерживается подключение штатных кнопок управления аудиосистемой на руле (интерфейс SWC).

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology MPV-310




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPV-310 монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM, воспроизведение медиафайлов, записанных на карты памяти USB / microSD, передачу звука с внешних источников, а также управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (version 4.2). Поддерживается подключение штатных кнопок управления аудиосистемой на руле (интерфейс SWC).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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