Волшебное сияние "По волнам"
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Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%480 руб. 1 173 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494291
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для рисования/раскраска
Материал
бумага, картон, дерево
Комплектация
бумага с нанесенным неоновым контуром, краски акварельные, кисточка, краска акриловая для рамки, бумажное паспарту, деревянная рамка.
Дополнительно
от 5 лет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х25х5
Вес, г.
338
Описание товара Волшебное сияние "По волнам"
Наша волшебная акварель получила ещё одно свойство - она светится в темноте! Внутри упаковки вы найдёте акварельные краски и лист для раскрашивания со специальным контуром. Этот контур незатекаемый для краски, поэтому вы смело можете раскрашивать картинку либо как захочется по цвету, либо вообще радужной заливкой. Контур всё равно проявится и сделает картинку красивой. Помимо этого, если посмотреть на картинку ночью, контур начнет светиться и превратит её в настоящее чудо - она будет светиться в темноте! И даже если она потом погаснет, не расстраивайтесь! Утром зарядите её новой порцией света!.
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для рисования/раскраска
Материал
бумага, картон, дерево
Комплектация
бумага с нанесенным неоновым контуром, краски акварельные, кисточка, краска акриловая для рамки, бумажное паспарту, деревянная рамка.
Дополнительно
от 5 лет
Страна производитель
Россия
Наша волшебная акварель получила ещё одно свойство - она светится в темноте! Внутри упаковки вы найдёте акварельные краски и лист для раскрашивания со специальным контуром. Этот контур незатекаемый для краски, поэтому вы смело можете раскрашивать картинку либо как захочется по цвету, либо вообще радужной заливкой. Контур всё равно проявится и сделает картинку красивой. Помимо этого, если посмотреть на картинку ночью, контур начнет светиться и превратит её в настоящее чудо - она будет светиться в темноте! И даже если она потом погаснет, не расстраивайтесь! Утром зарядите её новой порцией света!.
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