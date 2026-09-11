Игровой набор "Золушка" №4 У766
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 110 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494288
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х34х23
Вес, кг.
1.2
Описание товара Игровой набор "Золушка" №4 У766
Набор изготовлен из пластмассы. С набором красочной домашней утвари ребёнок с удовольствием будет помогать маме по хозяйству. Игра с таким набором развивает в ребенке трудолюбие, ответственность сюжетно-ролевое мышление, воображение и мелкую моторику.Игрушка изготовлена из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Набор изготовлен из пластмассы. С набором красочной домашней утвари ребёнок с удовольствием будет помогать маме по хозяйству. Игра с таким набором развивает в ребенке трудолюбие, ответственность сюжетно-ролевое мышление, воображение и мелкую моторику.Игрушка изготовлена из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Игровой набор "Золушка" №4 У766 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Игровой набор "Золушка" №4 У766