Набор "Механик 2" 31 элемент в сетке
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%650 руб. 1 207 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494254
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х11
Вес, г.
463
Описание товара Набор "Механик 2" 31 элемент в сетке
Набор для мальчиков, состоящий из отвертки, гаечного ключа, а также соединительных пластин, уголков, винтов, гаек и самого главного атрибута слесаря каски. Набор отлично подойдет для первого знакомства мальчика со слесарным инструментом, его назначением, принципами работы.
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Набор для мальчиков, состоящий из отвертки, гаечного ключа, а также соединительных пластин, уголков, винтов, гаек и самого главного атрибута слесаря каски. Набор отлично подойдет для первого знакомства мальчика со слесарным инструментом, его назначением, принципами работы.
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